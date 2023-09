Weimar. Die Stadt lässt derzeit ihre Klimadaten-Analyse aus dem Jahr 2006 aktualisieren und berücksichtigt dabei auch das als neuer Wohnstandort umstrittene Merketal.

Der Frage, woher in Weimar der Wind weht, geht die Stadt dieser Tage ganz sachlich und buchstäblich nach. Die Firma Geonet Umweltconsulting analysiert derzeit das Klima der Stadt, insbesondere die Kaltluft-Entstehungsgebiete und Luftströmungsverhältnisse.

Konkreten Anlass, einen solchen Datensatz einsammeln zu lassen, boten die Bedenken rund ums Merketal, die zumeist von dortigen Anwohnern angemeldet wurden. Mit der geplanten Neubebauung des Wohngebiets „Im Merketale II“, so deren Befürchtungen, verliere Weimar eine wichtige Frischluft-Schneise, die bis hin zur Innenstadt wertvolle Dienste leiste.

Zwar kann sich die Stadt auf einen detaillierten Katalog mit Klimadaten stützen, der auch über die Wege der Weimarer Luft Auskunft gibt. Allerdings stammt er aus dem Jahr 2006. Wenngleich diese Zahlen immer noch für die tägliche Arbeit in der Verwaltung herangezogen würden, stehe zu vermuten, dass der Klimawandel und die seither vollzogenen Baumaßnahmen die Großwetterlage beeinflusst haben könnten. Deshalb habe die Stadt die Wind-Experten und Umwelt-Meteorologen aus Dresden beauftragt, Weimars Klimadaten zu überprüfen und zu aktualisieren.

In einem ersten Schritt wollen sie grundlegende Aussagen fürs gesamte Stadtgebiet treffen. Dafür haben sie über Weimar ein Raster mit einer Netzdichte von fünf mal fünf Metern gelegt. Für all diese Einzelflächen soll die Analyse einen Grunddatensatz ausweisen.

Vertiefende Betrachtung für zehn Gebiete in der Stadt

Für zehn Gebiete innerhalb der Stadt werde das beauftragte Büro zudem vertiefende Betrachtungen erstellen, betonte Weimars Beigeordnete Claudia Kolb in dieser Woche auf eine Bürgerfrage im Stadtrat hin. Eines dieser gesondert betrachteten Gebiete werde das Merketal sein. In diesen konkreten Steckbriefen sollen die Gutachter etwa beurteilen, welche Wirkung eine Bebauung auf die Be- und Durchlüftung sowie Überhitzung der angrenzenden Bebauung hat und Empfehlungen abgeben, wie klimafreundliche Bebauung und klimagünstige Begrünung im Plangebiet Merketal aussehen könnten. Diese zweite Untersuchungsphase, so die Beigeordnete, werde voraussichtlich noch in diesem Herbst beginnen.

In der jährlichen Einwohnerversammlung des Ortsteils Oberweimar-Ehringsdorf, die der Oberbürgermeister am Montag, 11. September, um 18 Uhr in der Aula der Internationalen Schule ausrichtet, ist das Merketal nicht als eigener Punkt auf der Tagesordnung aufgeführt. Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne) geht aber davon aus, dass das Thema spätestens in der Einwohner-Fragestunde zur Sprache kommt – ebenso wie die Abwasserentsorgung in Neu-Ehringsdorf, der Schulneubau Am Hartwege und die Renaturierung des EOW-Geländes.

Der Schulbau ist von diesen Themen das einzig gesetzte auf der Tagesordnung. Darüber hinaus will die Stadtspitze über die Auslastung der Schulen, den Baumbestand im Ortsteil, das Problem des Parkens auf Grünflächen, die Friedhöfe im Ortsteil sowie über den Straßenverkehr und Bushaltestellen reden.