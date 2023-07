Die Welt zu Gast in Weimar: Auftakt im Forum Seebach

Weimar. Im Weimarer Forum Seebach geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der internationalen Meisterkurse Teilnehmerkonzerte.

Seit 2020 reiht sich das Forum Seebach in Weimar als Veranstaltungsort in das Programm der internationalen Meisterkurse ein. Nun darf sich das Publikum auf drei Konzerte mit Streichinstrumenten und Klavier freuen: Am Donnerstag, 20. Juli spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kurs von Tanja Becker-Bender (Violine), am Samstag, 22. Juli dann die des Violoncello-Kurses mit Wen-Sinn Yang. Das dritte Konzert präsentiert am Samstag, 29. Juli der Kurs von Lukas Hagen, ebenfalls Violine. Beginn ist jeweils 16 Uhr. „Jung und Alt begegnen sich anhand der Musik und kommen ganz selbstverständlich ins Gespräch. Die Weimarer Meisterkurse aber sind trotzdem noch einmal etwas ganz Besonderes“, so Bernd Lindig, Leiter des Forum Seebach.