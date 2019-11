Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Wende aus Sicht von Schriftstellern

In einem moderierten Gespräch am runden Tisch wird an das Jahr 1989 in Weimar erinnert und ein Bogen in die Gegenwart gewagt: Am Donnerstag lädt die Literarische Gesellschaft Thüringen zur Tischgesellschaft mit Claus Bach, Wolfgang Haak, Rudolf Keßner, Bärbel Klässner, Andrea Richter und Dietlind Steinhöfel in die Eckermann-Buchhandlung an der Marktstraße 2 ein. Erinnert wird an die Bürgerrechtsbewegung, die Frauenbewegung, die Rolle von Schriftstellern und Schriftstellerinnen während des Umbruchs in Weimar und ihre sich verändernde Situation, die 1991 zur Gründung der Literarischen Gesellschaft Thüringens führte. Immer geht es aber auch um den Bogen zur Gegenwart, um neue unsichtbare Mauern und um Brücken der Verständigung, die es zu bauen gilt, um die 1989 erkämpfte Demokratie nicht zu gefährden. Dazu werden Fotos und Dokumente von Claus Bach gezeigt. Moderiert wird das Tischgespräch von Michael Knoche, der 1991 Direktor der Anna Amalia Bibliothek wurde und den Übergang Weimars in eine neue Zeit miterlebte und mitgestaltete.

Donnerstag, 7. November, 19 Uhr, Eckermann-Buchhandlung, Eintritt frei