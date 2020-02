„Die Wirtschaftsmacht von nebenan“

Erstmals im besonders festlichen Ambiente des Gewehrsaals auf Schloss Ettersburg hat die Kreishandwerkerschaft Weimar-Sömmerda am Freitag ihre 38 frisch gebackenen Gesellen freigesprochen. Kreishandwerksmeister Eckhard Canzler hieß neben dem erfolgreichen Handwerker-Nachwuchs zahlreiche Innungsobermeister, Freunde und Familien der Jung-Gesellen sowie unter anderem Bürgermeister Ralf Kirsten als Festredner willkommen.

Nach Jahren, in denen Eckhard Canzler die Industrie von der Politik bevorteilt sah, habe „das Handwerk endlich wieder goldenen Boden“, betonte der Kreishandwerksmeister und beglückwünschte die Gesellen, in einer für sie „hervorragenden Zeit“ den Abschluss geschafft zuhaben. Aufgrund besserer Preise würden die Unternehmen höhere Gewinne erzielen, was sich letztlich auch positiv auf die Löhne niederschlage. Und er ermunterte die jungen Leute, einen Meisterabschluss nachzuschieben. Canzler, selbst seit fast 30 Jahren in der Baubranche sein eigener Chef, rief ihnen zu: „Machen Sie sich selbstständig, es lohnt sich.“

Zudem sei es ebenso spannend wie herausfordernd, im Handwerk tätig zu sein. Eine Tätigkeit mit Sinn auszuführen, bringe überdies Zufriedenheit. Das Handwerk in Weimar konnte zulegen: 2019 wurden in der Stadt 90 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das waren 11,1 Prozent mehr als 2018.

In der Handwerksrolle sind in Weimar 744 Betriebe eingetragen – 12 mehr als im Jahr zuvor. Mit den Sömmerdaer Betrieben komme die Kreishandwerkerschaft auf 1823 Firmen in der Handwerkerrolle, die zusammen mehr als 6000 Beschäftigte haben. „Bei der Anzahl kann man wirklich sagen, das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan“, so der Kreishandwerksmeister.

Gesellenfreisprechung, im Gewehrsaal des Schlosses Ettersburg Freisprechung durch Volkmar Zöller aus Sömmerda Foto: Maik Schuck

Von Betrieben aus Weimar und dem Weimarer Land wurden am Freitag diese Gesellen freigesprochen: Tischler: Rene Wagner, Dathe Innenausbau, Weimar; KFZ-Mechatroniker (alle Weimar): Cedric Eckstein, Erhardt AG; Christian Hesselbarth, Damian Müller, beide Lorbeer OHG; Devin Kleemann, Sebastian Kuhaupt, Patrizio Sattler, alle Autohaus Schinner; Vanessa Knott, Broda Automobile; Lucas Rogge, Paul Simon, beide Autohaus Glinicke; Sebastian Schenkschuck, Reifen Feustel; Justin Voß, Autohaus Zentral; Dominik Knappe, Miroslav Popovic, beide Truck Center Weimar; Lucas Schröder, BLS Bus- & LKW-Service; Elektroniker: Mustafa Khalaf, Elektro Weise; Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Fabian Buch, Fa. Torsten Hörl, Döbritschen; Tom Halbauer, Fa. Matthias Bärmann, Mellingen; Alexander Preußel, Noel Teske, beide WWI Thomas GmbH, Weimar; Stephan Rosenkranz, Schumann GmbH, Kranichfeld; Friedrich Siering, Rotherm Installations- und Handels GmbH, Mellingen; Nils Wortha, Fa. Jürgen Lemke, Niederroßla.