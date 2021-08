„Die Zauberflöte“ im Mon Ami Weimar

Weimar. Magie und Mystik in Mozarts „Zauberflöte“ werden in den Aufführungen des Lyric Opera Studio Weimar lebendig.

Das Lyric Opera Studio Weimar präsentiert Mozarts „Die Zauberflöte“. Geplant sind vier Vorstellungen und zwar am 23. und 24. August sowie am 27. und 28. August, jeweils um 19 Uhr im Mon Ami. Junge Opernsänger aus aller Welt stellen sich in der szenischen Aufführung vor, inszeniert vom Künstlerischen Direktor Damon Nestor Ploumis und dirigiert von Olaf Storbeck. Karten gibt bei der Tourist Information Weimar, unter Telefon: 03643/74 57 45 sowie an der Abendkasse.