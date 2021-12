Dieb bricht in Einkaufscenter ein und geht auf Shoppingtour - Polizei stellte zwei "laufende Leitbaken"

Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Weimar.

Illegales Mitternachtsshopping

Samstagnacht gegen 02:00 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Goethekaufhauses am Theaterplatz, dass ein Alarmeinlauf den Aufbruch der Schiebetür des dortigen Eingangsbereichs anzeige. Ergänzend hatte ein Einbruchsalarm im Bereich des ersten Obergeschosses ausgelöst. Nach zeitnaher polizeilicher Umstellung, bei der bereits polternde Geräusche aus dem Kaufhausinneren wahrgenommen werden konnten, erfolgte die Durchsuchung des Kaufhauses. Hierbei konnte laut Polizei unmittelbar ein polizeibekannter 28-Jähriger festgestellt werden, der sich auf einer Empore hinter einem festlich-geschmückten Weihnachtsbaum versteckte. Nach Festnahme des Täters konnte ein Berg aus etikettierten Kleidungsstücken auf der Rolltreppe aufgefunden werden. Bezüglich der Vorgehensweise des Täters wurde im Zusammenwirken mit der Kriminalpolizei Jena festgestellt, dass der Täter die Schiebetür gewaltsam öffnete und folgend durch den geschaffenen Türspalt in das Innere des Kaufhauses gelangte. Über die ausgeschaltete Rolltreppe und folgender Überwindung des am Treppenende befindlichen Metallgitters gelangte dieser in das Obergeschoss, wo er ein unverschlossenes Kleidungsgeschäft betrat, dort Damen- und Kinderbekleidung im Gesamtwert von 1307 Euro an sich nahm.

Zum Sachverhalt befragt gab der Beschuldigte die eigene Obdachlosigkeit und noch zu besorgende Weihnachtsgeschenke als Motiv an.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Täter wurde zur weiteren Bearbeitung zur Polizeiinspektion Weimar gebracht und folgend die zuständige Bereitschaftsstaatsanwältin kontaktiert, welche die vorläufige Festnahme bestätigte. Nach erfolgter Haftvorführung am Landgericht Erfurt entschied der Bereitschaftsrichter die Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Suhl.

Laufende Leitbaken

Sonntagnacht, gegen 02:30 Uhr, konnte eine Streifenbesatzung im Bereich der Schwanseestraße zwei "leuchtende" 17-Jährige feststellen, welche ein Baustellen-Absperrgitter und eine zugehörige Leit-/Warnbake mit sich führten. Die an diesen Gegenständen angebrachten Sicherheitsreflektoren ließ das Duo bereits aus einiger Entfernung auffällig erscheinen. Die vor Ort durchgeführte Befragung ergab die vorangegangene Entwendung der Gegenstände auf einer Baustelle im Bereich der Schwanseestraße.

Ausfahrt mit LADA durch Polizei beendet

Am Freitag, 17.12.2021, wurde ein in die Jahre gekommener LADA in der Belvederer Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus waren die angebrachten Kennzeichen zwar vor einigen Jahren auf das Fahrzeug ausgegeben, zwischenzeitlich wurde der Pkw jedoch entstempelt, da keine Pflichtversicherung bestand. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort wurde abschließend ein mitgeführter Teleskopschlagstock festgestellt, dieser beschlagnahmt und ein separater Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen