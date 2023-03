Der Unbekannte griff der Frau in die Geldbörse (Symbolfoto).

Dieb nutzt Gutmütigkeit einer Rentnerin in Weimar schamlos aus

Weimar. Eine 83-Jährige wollte helfen, dann griff ihr ein Unbekannter in die Geldbörse.

Obwohl sie nur helfen wollte, wurde die Gutmütigkeit einer Rentnerin am Freitagnachmittag von einem Unbekannten schamlos ausgenutzt.

Wie die Polizei mitteilt, sprach der Unbekannte die 83-jährige Frau während eines Einkaufes in Weimar-Nord an. Dieser fragte, ob die Dame ihm 2 Euro in eine noch kleinere Stückelung wechseln könnte.

Als die Frau in ihrer Geldbörse nachschaute und dem Mann zeigte, dass sie kein Münzgeld besitzt, nutzte dieser die Gelegenheit aus, um in das Scheinfach der Geldbörse zu greifen und die 83-jährige um 110,00 Euro zu bestehlen. Genauere Beschreibungen zum Täter sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

