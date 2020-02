Diebe in Weimar auf Baustellen und in Kellverschlägen unterwegs

In der Prager Straße in Weimar wollten Unbekannte übers Wochenende Kabel stehlen. Dazu waren sie in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatten zwei Kellerverschläge geöffnet. Dort zogen sie die Stromkabel aus den Schächten und brachten sie in den Trockenraum, von wo aus sie die nunmehr zerschnittenen Kabel nach draußen reichten.

Irgendetwas muss die Täter aber gestört haben. Sie ließen zwei Mülltonnen zurück, in denen sie die zerschnittenen Kabel abtransportieren wollten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Verwenden kann man die zerschnittenen Kabel aber nicht mehr.

Baukräne im Wert von 800 Euro gestohlen

Im Baumschulenweg wiederum wurden mehrere Baucontainer aufgehebelt. Objekt der Begierde waren u.a. Kettengehänge für Baukräne im Wert von etwa 800 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit nicht.

In der Jakobstraße drückten unbekannte Diebe ein Kellerfenster auf. Dadurch gelangten sie in den Aufenthaltsraum der Handwerker, die zurzeit auf der dortigen Baustelle arbeiten. Die Diebe ließen neben Kleingeld und einem Ladegerät auch diverse Schlüssel der Schließanlage mitgehen.

