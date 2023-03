Diebe schneiden Zaun auf und entwenden Akkus im Wert von 2500 Euro in Mellingen

Mellingen. Diebe hatten in der Nacht von Dienstag mehrere Akkus im Wert von 2500 Euro aus einer Firma in Mellingen entwendet.

In der Nacht zum Dienstag hatte sich in Mellingen ein Einbruch in einer Firma ereignet. Die unbekannten Täter hatten den Zaun des Unternehmens aufgeschnitten und sich so Zutritt zum Gelände verschafft.

Laut Polizei hatten die Täter anschließend die dort abgestellte Palette gewaltsam geöffnet, mehrere Akkus im Wert von 2500 Euro entwendet und sind geflüchtet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

