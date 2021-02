Diebstahl auf Weimarer Mensa-Baustelle

Die Mensa am Ilmpark in Weimar befindet sich in der Sanierung.

Sind sie von der Rosenthalstraße in die Marienstraße weitergezogen? Oder waren es andere Täter? In jedem Fall haben sich Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis zum 17. Februar auf das Baustellen-Gelände der Mensa am Ilmpark begeben. Dort stahlen sie nach Polizei-Angaben drei Bauheizgebläse. Jedes davon habe einen Wert von etwa 400 Euro. Zum Abtransport benötigten die Diebe ein größeres Fahrzeug. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern gab es am Freitag noch nicht.