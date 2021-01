Dieseldiebe verursachen größeren Feuerwehreinsatz - "Schockanruf" scheitert

Erneute Dieseldiebe verursachen größeren Feuerwehreinsatz

Donnerstagvormittag musste die Berkaer Straße in Weimar zwei Stunden halbseitig gesperrt werden, da eine Landmaschine eine nicht unerhebliche Menge Öl verloren hat. Von der Kreuzung Berkaer Straße / Henry-van-de-Velde-Straße bis zur nahegelegenen Tankstelle war die Feuerwehr über längere Zeit mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt.

Wie sich vor Ort herausstellte, drehten Unbekannte die Manschetten heraus, die den Öltank unter dem Fahrzeug verschließen. Während der letzten zwei Tage war das Gefährt gegenüber der Aral-Tankstelle in der Berkaer Straße abgestellt gewesen. Der Nutzer gab außerdem an, dass es nicht der erste Vorfall dieser Art in der Vergangenheit war.

Bereits vor einigen Wochen wurden die Hydraulikschläuche an der Maschine, die zu forstwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt wird, angebohrt und damit erheblicher Sachschaden verursacht. Zeugen, die Personen wahrgenommen haben, welche mit der Manipulation in Zusammenhang stehen können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Zeitschriften-Dieb auf frischer Tat gestellt

Am Donnerstagmittag hielt ein 44-Jähriger mit seinem Fahrzeug an der Tankstelle in Niedertrebra und lud einen Karton Zeitschriften ein, welcher auf dem Tankstellengelände abgestellt war. Durch einen Mitarbeiter konnte er jedoch kurz vor dem Verlassen des Geländes aufgehalten werden. Gegen den Dieb wurde Anzeige erstattet.

Betrüger wollen Pandemie ausnutzen: "Schockanruf" scheitert

Donnerstagnachmittag wurde eine 74-Jährige aus Oberroßla von eine Man mit akzentfreier Stimme telefonisch informiert, dass ihr Enkel im Krankenhaus in Weimar liegen würde und beamtet werden muss. In dem Gespräch äußerte der Anrufer der Polizei fundiertes Wissen über Familienmitglieder. Weiterhin gab er nun an, dass der Enkel dringend Medikamente benötigen würde, die angeblich 27.000 EUR kosten.

Sie wurde gefragt, ob sie das Geld da hätte und sofort bezahlen könne. Als sie die Frage verneinte, wurde die Person am Telefon beleidigend und beschimpfte die Frau als Raben-Oma. In dem Gespräch verwechselte der Anrufer auch noch den Namen der Klinik, sodass die 74-Jährige den Betrug witterte und das Gespräch beendete.

Die Polizei warnt vor diesen Anrufen, die aktuell vermehrt in Thüringen vorkommen.

Reh springt in Auto

Einem 52-Jähriger Fahrer eines Ford Galaxy, welcher zwischen Niedertrebra und Escheroda am 7. Januar 17:30 Uhr unterwegs war, sprang plötzlich ein Reh vors Fahrzeug. Das Reh blieb danach mitten auf der Fahrbahn tot liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw Galaxy entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Autowerkstatt in Hohlstedt durch Großbrand vernichtet