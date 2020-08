Digital und analog ins Herbstsemester

Mit viel Abstand, aber immerhin im Präsenz-Unterricht, laufen in Corona-Zeiten die Deutschkurse an der Volkshochschule (VHS) Weimar.

„Es wird im Herbst Kurse geben – behaupte ich.“ Das sagte Ulrich Dillmann, Leiter der Volkshochschule (VHS) Weimar, beim Blick auf das neue Semester, das am 27. August mit dem traditionellen Info-Abend eingeläutet wird. Dabei informiert die Einrichtung auch über ihre eigene Cloud, bietet Sprachkompetenz-Tests an, verzichtet aber auf die sonst übliche breite Palette an Schnupperkursen. Das Herbstsemester selbst beginnt am 7. September.