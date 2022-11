Digitaler Engel macht Halt in Schöndorf

Schöndorf. Im Mehrgenerationenhaus Weimar-Schöndorf soll digitales Wissen für Ältere vermittelt werden.

Der Digitale Engel, das mobile Ratgeberteam zu Digitalfragen vom Verein Deutschland sicher im Netz, macht an diesem Mittwoch im Mehrgenerationenhaus in Schöndorf Station: Eine Digitalexpertin klärt kostenlos Fragen rund um die Themen „Digitaler Austausch“ von 10 bis 12 Uhr und „Digital einkaufen und verkaufen“ von 14 bis 16.00 Uhr in der Carl-Gärtig-Straße 25a. Der Digitale Engel richtet sich speziell an ältere Onliner und Offliner, die ihr digitales Wissen vertiefen möchten.