Digitaler Hochschulinformationstag der Weimarer Bauhaus-Universität

Weimar. In Vorträgen, Livestreams und Chats erhalten Interessierte einen Rundumblick auf Studieren, Campus und Rahmenbedingungen.

Beim Hochschulinformationstag am Samstag, 5. März, öffnet die Bauhaus-Uni von 10 bis 15 Uhr digital ihren Campus und will so über das Studium in Weimar informieren.

Welcher Studiengang passt zu mir? Wie funktioniert das Studium unter Corona-Bedingungen? Auf diese und andere Fragen gibt es Antworten. Ob in Vorträgen oder im direkten Austausch per Livestream und Chat – Studienberater, Lehrende und Mitarbeitende des Studierendenwerks geben dann allgemeine und fachspezifische Infos.

Nach einer Begrüßung durch den Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Professor Christian Koch, und einer Vorstellung der Uni werden in mehreren Sessions ab 11 Uhr die Bachelor- und Masterstudiengänge präsentiert. Wer sich für ein internationales Studium interessiert, sollte ab 12 Uhr dabei sein. Das Studierendenwerk informiert zudem ab 14 Uhr über die sozialen Rahmenbedingungen, Kosten, Finanzierung und Wohnen.

Im „Studienforum“ stehen ab 11 Uhr auch Studierende zum Austausch per Chat bereit, berichten von ihren Erfahrungen und beantworten Fragen. Ein digitaler Rundgang durch Ateliers, Gebäude, Arbeitsräume und Werkstätten gibt zudem einen Eindruck vom Uni-Campus.

Das Angebot richtet sich an Schulabgänger ebenso wie Interessierte mit einem ersten Studienabschluss.

