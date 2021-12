Digitalisierung als Chance: Verstärkung für die Volkshochschule Weimar

Weimar. Kenneth Schöler verstärkt das Team der VHS Weimar in den Fachbereichen Politische Bildung und Digitalisierung.

Mit Kenneth Schöler (42) hat die Volkshochschule Weimar seit 1. Dezember einen neuen Mitarbeiter für die Fachbereiche Politische Bildung und Digitalisierung gewonnen. Der gebürtige Rudolstädter studierte in Jena Soziologie, Psychologie und Alte Geschichte und hat die vergangenen zehn Jahre in Berlin verbracht. Dort arbeitete er in verschiedenen freien Projekten mit dem Interessenschwerpunkt „moderne Arbeitswelt“.

„Die Digitalisierung eröffnet für uns eine Riesenchance im Beruflichen wie auch im Privaten, sie birgt aber auch Risiken“, so der Soziologe, „ich möchte eine Brücke schlagen von der politischen Bildung hin zur digitalen Entwicklung. Politische Meinungsbildung findet zunehmend im digitalen Raum statt, weshalb ich auch in der politischen Bildung Digitalisierung noch stärker berücksichtigen möchte.“

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kritische Auseinandersetzung mit radikalisierten Weltbildern

VHS-Leiter Ulrich Dillmann beobachtet seit langem die Notwendigkeit der Stärkung dieser Bereiche: „Die Nachfrage nach Themen der digitalisierten Welt in der politischen Bildung steigt ständig. Mit Kenneth Schöler werden wir hier in Präsenz- wie auch Online-Veranstaltungen neue Schwerpunkte setzen.“

Weitere Projekte hat der neue Fachbereichsleiter bereits angedacht: die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen radikalisierten Weltbildern und ihren demokratiefeindlichen Konsequenzen, der gesellschaftliche Zusammenhalt angesichts einer blühenden Fake-News-Landschaft oder aber auch das Arbeitsrecht und die Arbeitspsychologie unter digitalen Bedingungen sind nur einige der Themen, die er in der VHS entwickeln möchte.

Die Arbeit an der Volkshochschule allein ist es aber nicht, die den Hobbysportler an Weimar interessiert: „Es gibt hier so viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum, angefangen bei Radtouren oder Joggingstrecken in der Natur bis hin zu einem unglaublich reichhaltigen Kulturangebot – da muss man sich einfach auf diese Stadt freuen“, blickt der neue VHS-Mitarbeiter trotz der Pandemie zuversichtlich in die Zukunft.