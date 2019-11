Digitalpakt: Millionen für die Weimarer Schulen

Insgesamt 4,45 Millionen Euro stehen den Schulen der Stadt Weimar über einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ zur Verfügung. Er war monatelang Gegenstand politischer Kompetenz-Diskussionen zwischen Bund und Ländern. Inzwischen sind diese beigelegt und mit einer Richtlinie auch in Landesrecht umgesetzt. Seit 12. Juli können auf dieser Basis Förderanträge gestellt werden.

Priorität beim Einsatz der Digitalpakt-Mittel haben für die Stadt Weimar als Schulträger die laufenden Schulbaumaßnahmen. So werden die Park-Regelschule, das Humboldtgymnasium und der Standort der Jenaplan-Gemeinschaftsschule am Hartwege in den Genuss der Fördermittel kommen. Priorität 2 besitzen weiterführende und berufsbildende Schulen. Die Stadt selbst plant weiterhin den Aufbau einer zentralen Serverstruktur für alle Nutzer im Weimarer Schulnetz. Sie sollen sternförmig über Glasfaserkabel an das Schulnetz angebunden werden. Das gilt auch für Insellösungen an Schulen, die bereits vor dem Breitband-Ausbau modernisiert wurden.

Der Bewilligungszeitraum für die Digitalpakt-Mittel erstreckt sich nicht ohne Grund über die Jahre 2019 bis 2024. Denn bevor die Stadt Weimar mit den Schulen die Fördermittel abrufen kann, müssen sie noch die eine oder andere Hürde überwinden. So fordert die Richtlinie des Freistaates unter anderem ein schulisches Medienkonzept, das sich an den Leitfaden aus dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien in Bad Berka anlehnt. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme bestehender und benötigter Ausstattung, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept und eine Fortbildungsplanung für jede zur Förderung vorgesehene Schule. Ganz frei bei der Ausstattung sind die Schulen ebenfalls nicht: Der Freistaat hat eine Empfehlung für die Ausstattung von Schulen mit Informations- und Medientechnik erarbeitet.

Schulische Konzepte sind an mehreren Weimarer Schulen in Arbeit. Vier Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie sind sie natürlich noch nicht komplett. Da hilft es zwar, dass – mit einer Ausnahme – keine besonderen Fristen innerhalb des Förderzeitraums beachtet werden müssen. Die Förderanträge können laufend gestellt werden, spätestens aber drei Monate vor Beginn einer Maßnahme. Die Bewilligung und Zuweisung soll kurzfristig erfolgen, informierte die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage von Weimarwerk und CDU den Stadtrat. Dennoch ist Eile geboten. Denn mit fortschreitender Zeit sinken die freien Kapazitäten jener Firmen, welche die geplante Digitalisierung auch technisch umsetzen können.