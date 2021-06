Diner en blanc bei Goethe und Hafis in Weimar

Das Diner en blanc – hier 2018 auf dem Herderplatz – findet in diesem Jahr am 26. Juni am Goethe-Hafis-Denkmal statt. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Weimar. Das Picknick ganz in Weiß besucht diesmal den Beethovenplatz.

Der Ort für das diesjährige Diner en blanc darf endlich, traditionell rund 24 Stunden vor Beginn, verraten werden: das Sommerabendfest des Vereins Grüne Wahlverwandtschaften und der Bürgerstiftung Weimar erobert am Samstag, 26. Juni, das Areal am Goethe-Hafis-Denkmal auf dem Beethovenplatz am Park an der Ilm. Dort stehen sich stellvertretend für die beiden Dichterfürsten Hafis und Goethe zwei steinerne Stühle gegenüber, die die Kommunikation zwischen Kulturen, kulturelle Toleranz und Völkerverständigung symbolisieren sollen.

„Machen Sie sich auf die – weißen – Socken und erkunden diesen Standort, nicht weit entfernt vom Haus der Frau von Stein, an dem Sie, in Weiß gekleidet, ausgerüstet mit Klapp-Tisch und -Stuhl, Essbarem, Trinkbarem unter freiem Himmel dinieren werden“, heißt es in der Einladung. Passend zum französischen Vorbild des Diner en blanc umrahmt das Ensemble „petitmonde“ mit einem unterhaltsamen, musikalischen Programm den Abend.

Das Sommer-Picknick vor grandioser Kulisse finde bei fast jedem Wetter statt. Eine Regenvariante in geschlossenen Räumen sei nicht vorgesehen. Die Veranstalter bitten um die Einhaltung der Abstandsregeln sowie im Zweifelsfall um das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.

Samstag, 26. Juni, 18 Uhr; Beethovenplatz