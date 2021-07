Diner en blanc auf der Wiese der Niederburg in Kranichfeld.

Diner en blanc erstmals in Kranichfeld gefeiert

Kranichfeld. Die französischer Tradition des Diner en blanc gewinnt am Samstag in Kranichfeld weitere Freunde.

Erstmals wurde auch in Kranichfeld am Samstag auf Einladung des Baumbachvereins ein Diner en blanc, ein Sommerpicknickganz in Weiß, auf der grünen Wiese im Planhof der Niederburg gefeiert. Speisen und Getränke hatten die Teilnehmer mitgebracht.

Bei flotten Melodien von Schellackplatten der Jahre 1910 bis 1930 auf dem uralten Grammophon von Otto Hahn schmeckte der Chardonnay immer besser. Die Begegnung mit Gesprächen und in Geselligkeit nach langer Pandemiezeit hat allen gut getan.