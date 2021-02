DNT-Gespräch über Schuld, Diskriminierung und Solidarität

Um gesellschaftliches Verhalten zwischen Diskriminierung und Solidarität sowie Schuldfragen in pandemischen Zeiten kreist am Mittwoch, 24. Februar, ab 19 Uhr ein Online-Gespräch, zu dem das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) gemeinsam mit dem DNT einlädt. Den Ausgangspunkt bilden dabei Erfahrungen aus dem Umgang mit HIV, aus denen sich lehrreiche Parallelen für die aktuelle Situation ziehen lassen. Denn einmal mehr zeigt sich gerade, dass Gesundheit nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein gesellschaftliches und politisches Thema ist. Ähnlich wie beim Aufkommen von HIV/Aids sehen sich die Menschen mit einer Krisensituation konfrontiert, auf die zum Teil mit Ängsten, Verschwörungsmythen, Schuldzuweisungen und Bestrafungsphantasien sowie mit sozialer Ausgrenzung reagiert wird – aber auch mit Solidarität, Unterstützung und Aufklärung. Darüber spricht Moderatorin Janine Dieckmann mit Franziska Hartung (IDZ) und Peter Thürer (Aidshilfe Leipzig). Wer sich an der Diskussion aktiv beteiligen möchte, kann sich dafür über einen Link auf www.idz-jena.de anmelden. Das Gespräch kann auch ohne Registrierung im Livestream auf dem Youtube-Kanal des IDZ sowie auf www.nationaltheater-weimar.de verfolgt werden. red