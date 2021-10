DNT-Matinee mit Duo Arvoredo in Weimar

Weimar. Zu einer Kammermusik-Matinee mit dem Duo Arvoredo lädt das DNT ein.

Auf eine Entdeckungsreise in ferne Welten entführt das Duo Arvoredo in der nächsten Kammermusik-Matinee der Staatskapelle Weimar am Sonntag, 24. Oktober, 11 Uhr im DNT-Foyer. Mit flirrenden Gitarrenkaskaden und singendem Klarinettenton vereinen Anne Haasch und Jan Doormann unter dem Titel „Von Morgenröthe getränkt“ all das, was für musikalischen Genuss und verführerische Klangkunst steht.

Das Programm reicht von Lied bis Tanz, von Romantik bis Moderne, von Ungarn bis Brasilien und von Kafka bis Fellini. Karten gibt es an der Theaterkasse.