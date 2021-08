DNT-Sommertheater in Weimar verabschiedet sich

Weimar. Das erste Sommer-Open-Air des DNT am E-Werk geht an diesem Wochenende zu Ende.

Das DNT-Sommertheater am E-Werk Weimar geht nach neun Wochen langsam dem Ende entgegegn. Drei Aufführungen von Shakespeares „Wie es euch gefällt“ in der Regie von Christian Weise stehen bis zum Finale noch im Spielplan. Nur noch Restkarten gibt es für die Vorstellungen am Freitag und Sonntag, 20. und 22. August, jeweils 19.30 Uhr. Nachzufragen an der Theaterkasse des DNT oder an der Abendkasse. Nahezu ausverkauft ist dagegen die Vorstellung am Samstag, 21. August.