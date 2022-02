DNT übergibt Spende an Weimarer Tafel Plus

Weimar. Eine Spende an die Weimarer Tafel Plus wird am Samstag, 26. Februar, an der Jakobskirche in Form eines symbolischen Schecks übergeben.

Bei einem Spendenaufruf des DNT für das Angebot der Weimarer Tafel Plus ist im vergangenen Jahr eine beträchtliche Summe zusammengekommen. Diese soll am Samstag, 26. Februar, um 15 Uhr an der Jakobskirche in Form eines symbolischen Schecks übergeben werden. An diesem Tag findet zudem ein Treffen mit den Jugendlichen statt, die an dem Projekt „gehwachsen“ der Tafel Plus, der Kreisstelle für Diakonie und der Evangelischen Kirchengemeinde teilnehmen. Auch dafür soll die Spende zum Einsatz kommen. Das Projekt startete im Januar 2022 mit insgesamt 15 Jugendlichen. In den kommenden Monaten sollen sie einen gemeinsamen Weg gehen, in dem sie sich auf unterschiedliche Weise mit Themen wie Glaubensfragen oder auch Naturschutz beschäftigen.