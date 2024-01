DNT Weimar: Margarita rebelliert wieder

Weimar Die Inszenierung von Bulgakows satirischem Kultroman kehrt auf dem Bühne im Großen Haus zurück

Die hochgelobte Inszenierung Luise Voigts von „Der Meister und Margarita“ ist wieder am DNT zu sehen. Im Moskau der 1930er-Jahre stiftet darin eine Teufelbande Chaos. Titelfigur Margarita lehnt sich aus Liebe zum Meister gegen Repression auf und überwindet so Schwerkraft und Tod. Die Umsetzung von Bulgakows literarischer Vorlage auf der Weimarer Bühne wurde 2023 für den Theaterpreis „Der Faust“ nominiert. Karten für die Aufführung am Samstag, 6. Januar, 19.30 Uhr, sind noch erhältlich.