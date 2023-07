Dobranotch beim Yiddish Summer im Landgut Holzdorf

Holzdorf. Das Landgut Holzdorf in Weimar wird am Wochenende ein Ort des Hörgenusses, wenn Musik von Dobranotch erklingt.

Im Park des Landguts Holzdorf wird es musikalisch. Am Sonntag, 23. Juli, findet ab 15 Uhr ein Konzert im Rahmen des Yiddish Summer statt. Die Musik der Band Dobranotch – ein Mix aus Klezmer, Balkanbeats und russischem Soul – verspricht den Zuhörern einen Hörgenuss. Die Mitglieder stammen aus Russland, Moldawien und Libyen. Das geht aus einer Mitteilung der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein hervor. Die Anfänge von Dobranotch liegen in der französischen Stadt Nantes, wo sie als Straßenmusiker starteten. Seit nun mehr als 20 Jahren bringen sie die Energie der Roots-Musik in diese Welt.

Bei Regen findet das Konzert in der Cafeteria statt. Dort gibt es zudem selbst gebackenen Kuchen und andere Snacks.