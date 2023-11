Doc Fritz spielt in Hohlstedt

Hohlstedt. Das Konzert am Samstagabend beginnt 19.30 Uhr.

Doc Fritz zu Gast im Eulensteinschen Hof: Der in Jena lebende Folkmusiker, mit bürgerlichem Namen Tim Liebert und versiert auf zahlreichen Instrumenten, kommt am Samstag, 11. November, mit seinem Programm „ÜberLandFahrt“ in den urigen Dreiseitenhof in der Weimarer Straße 7 im Großschwabhäuser Ortsteil. Ab 19.30 Uhr spielt er voraussichtlich anderthalb Stunden lang seine von diversen Einflüssen geprägten Songs. Unter anderem verfolgte der „Doc“ in den vergangenen Jahren Projekte in Irland, Schottland und den USA. In der Region ist er vor allem durch seine regelmäßigen Auftritte im Irish Pub in Jena sowie seine Kooperationen mit Holger „Josa“ Sauerbrey bekannt. Als nächster Termin steht am 25. November die Bumblebee-Bluesband im Hohlstedter Kalender.