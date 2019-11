Apolda ApoldaAus der literarischen Zeitreise zurück in die DDR, die für den Samstag geplant war, wird vorerst nichts. Unter der Überschrift „Phantomschmerz“ sollten Texte und Lieder aus einem untergegangenen Land ...

Doch keine Zeitreise

Aus der literarischen Zeitreise zurück in die DDR, die für den Samstag geplant war, wird vorerst nichts. Unter der Überschrift „Phantomschmerz“ sollten Texte und Lieder aus einem untergegangenen Land geboten werden. Die Veranstaltung fällt aber aus. Bereits gekaufte Eintrittskarten können in der Touristinformation zurückgegeben werden, so Sozialdezernent Volker Heerdegen. (red)