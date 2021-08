„Blues is on fire“ mit der Weimarer Band Dogma'n.

Dogma’n-Konzert in Weimar verschoben

Weimar. Das Konzert von Dogma’n vor dem Kasseturm in Weimar muss wegen technischer Probleme verschoben werden.

Das Summer Lounge Konzert von Dogma’n, welches für den 13. August vor dem Kasseturm geplant war, musste kurzfristig auf 21. August, verlegt werden. Das teilte Michael Rötsch mit. Grund für diese Terminverlegung seien technische Probleme.

Am Samstag, 21. August, ist die Band Dogma’n dann ab 19 Uhr zum Sommerkonzert vor dem Weimarer Kasseturm zu Gast. Mit feurigen Chicago & Texas Blues werden die vier Vollblutmusiker ihr Programm „Blues is on fire“ zu Gehör bringen.