Viola-Studentin Alicia Álvarez Lorduy wurde in die Orchesterakademie des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra aufgenommen.

Weimar. Zwei Studentinnen wurden in renommierte Orchesterakademien aufgenommen.

Eine wunderbare Perspektive eröffnet sich für zwei Studentinnen der Viola-Klasse an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar: Den Bratschistinnen Paula Mengel und Alicia Álvarez Lorduy aus der Klasse von Erich Krüger und Ditte Leser gelang die Aufnahme in die Orchesterakademien in Leipzig und Stockholm.