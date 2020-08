Auf den Plätzen in der Weimarer Innenstadt – hier der Wielandplatz, war es am vergangenen Wochenende laut Polizei deutlich ruhiger als sonst.

Weimar. Polizei und Ordnungsamt waren am Wochenende gemeinsam in der Weimarer Innenstadt unterwegs. Das erste Resümee fällt positiv aus

Doppelstreifen auf Brennpunkt-Plätzen in Weimar

Mit Doppelstreifen haben Weimars Ordnungsamt und Polizei mithilfe der Einsatzunterstützung der Landespolizei-Inspektion Jena auf die Beschwerden über nächtlichen Lärm, Vandalismus und die Verschmutzung öffentlicher Plätze an den Wochenenden reagiert. Sie waren dazu am Freitag und Samstag gemeinsam in der Innenstadt unterwegs. Schwerpunkte waren der Wielandplatz, der Stéphane-Hessel-Platz, der Weimarhallenpark sowie der Campus der Bauhaus-Universität.