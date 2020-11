Doppelte Sperre für Kraftverkehr in Weimar

Für mehrere Stunden ist am Samstag, 7. November, die Ettersburger Straße an der Bahnunterführung gesperrt. Hier ist der Hinweis darauf noch abgeklebt.

Unbedingt einplanen sollten Kraftfahrer am Samstag, 7. November, die mehrstündige Sperrung der Ettersburger Straße stadteinwärts. Vorgesehen ist dies in der Zeit von 7 bis voraussichtlich 16 Uhr im Bereich der Bahnunterführung. Grund hierfür sind Arbeiten an der Brücke. Die Umleitung führt über die Rießner- und Buttelstedter Straße. Wegen der Sperrung müssen auch die Weimarer Stadtbuslinien die Ausweichstrecke in Richtung Hauptbahnhof nutzen.

Nach wie vor gesperrt ist zudem die Durchfahrt durch Weimar Nord, über die sonst Verkehr abfließen könnte. Die Marcel-Paul-Straße ist wegen Arbeiten an neuen Bushaltestellen vor dem Konsum-Neubau Panoramablick in beiden Fahrtrichtungen eine Sackgasse.