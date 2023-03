Doppelter Thieme mit doppeltem Kleist in Weimar

Weimar. Thomas und Arthur Thieme spielen am 25. März zugunsten der Stiftung des Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda.

Der Schauspieler Thomas Thieme beschenkte das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda schon des Öfteren mit Veranstaltungen zugunsten dessen gleichnamiger Stiftung. Legendär waren seine Lesungen von Paulmichl-Texten im Galerieladen vor einigen Jahren. Nun knüpft er am Samstag, 25. März, um 19 Uhr, an gleichem Ort in der Marktstraße 22 an die Tradition an.

Diesmal leiht Thieme zwei Kleistschen Dramenfiguren seine Stimme: Dorfrichter Adam aus dem Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ und Robert Guiskard, Herzog der Normänner, aus dem gleichnamigen Fragment. Beide Werke, in denen es um Wahrheit geht, werden collageartig in einer musikalischen Lesung vereint. Während der eine Held die Stadt von einer Seuche befreien soll, humpelt der andere als Richter durch seine eigene Verhandlung. Der eine hält die Ansteckung mit der Krankheit geheim, der andere verschleiert seine sexuelle Gier. Über beiden schwebt die Drohung, dass die Wahrheit ans Licht kommt und sie ihre Macht verlieren. So erschaffen sie durch ihre Sprache fantasievolle, für sie selbst passendere Wirklichkeiten.

Für Benefiz mit Vater und Sohn sind noch Karten zu haben

Als „Thieme + Thieme“ bringen Thomas Thieme und sein Sohn Arthur die starken Persönlichkeiten Adam und Guiskard zusammen und lassen die Gäste der Lesung auf der Suche nach der Wahrheit zum Detektiv werden. Dabei liegen Erhabenes und Groteskes, Komisches und Tiefgründiges nah beieinander.

Eintrittskarten zu diesem Benefiz zugunsten der Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda sind ab sofort für 19 Euro im Galerieladen „lebensArt am palais“ erhältlich. Die Stiftung der Lebenshilfe freut sich darüber hinaus über weitere Spenden.