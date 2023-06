Dorfjubiläen sorgen für Feierstimmung in Buchfart und Haindorf

Weimarer Land. In Buchfart organisiert der Heimat- und Traditionsverein ab Freitag ein Programm zur 675-jährigen Ersterwähnung, in Haindorf im Nordkreis sind es 700 Jahre.

Zwei kleine Dörfer feiern am Wochenende Jubiläen und haben bei den Vorbereitungen keine Mühen gescheut: In Haindorf in der Landgemeinde Am Ettersberg jährt sich die urkundliche Ersterwähnung zum 700. Mal, die Gemeinde Buchfart zwischen Mellingen und Bad Berka wurde vor 675 Jahren erstmals aktenkundig.

Dort geht es bereits am Freitag, 30. Juni, los: Die offizielle Festveranstaltung ab 18 Uhr in der Dorfkirche „Zu unserer Lieben Frauen“ ist mit einem Gottesdienst und musikalischer Begleitung durch ein Chorkonzert verknüpft. Im Anschluss bieten die Organisatoren des Heimat- und Traditionsvereins einen gemütlichen Ausklang mit Weinprobe an. Am Samstag, 1. Juli, sind alle Interessierten zu einer Führung durch das Dorf mit Schwerpunkt auf historischen Häusern eingeladen. Treffpunkt ist 15 Uhr am Dorf-Wahrzeichen, der Ilmbrücke. Weiter geht es am Abend auf dem Sportplatz: Ab 20 Uhr spielen dort die Ehringsdorfer Musikanten, und ein Fass mit dem eigens gebrauten Jubiläumsbier wird feierlich angestochen. Am Sonntag, 2. Juli, folgt ebenfalls auf dem Sportplatz der Frühschoppen mit den „Firefuckers“ und vielen Aktionen: Hammelkegeln, Kinderschminken, Wald-Infomobil und Hüpfburg. Zu Mittag gibt es ein Kloßessen, für den Nachmittag sind alle Backfrauen und -männer aufgefordert, sich an einer Mitbring-Kuchentafel zu beteiligen.

Disco im Haindorfer Festzeltmit freiem Eintritt

Die Haindorfer haben am Sportplatz ihr Festzelt aufgebaut, in dem Ortschaftsbürgermeister Christian Meier am Samstag, 1. Juli, um 15 Uhr das Programm mit einem Grußwort eröffnet. Zuvor ab 14 Uhr wird das Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Marienkirche eingeläutet. 16 Uhr hält der Geologe und Geschichts-Forscher Gunter Braniek im Festzelt einen Vortrag zur Geschichte des Dorfes. Passend dazu gibt es dort eine Ausstellung „Zeitreise durch Haindorf“. Mit einer Disco klingt der Abend aus – bei freiem Eintritt. Weiter geht es am Sonntag um 10 Uhr mit einer Karate-Vorführung des Erfurter Chikara-Clubs. Eine Stunde später treten die Tanzgruppen des TSV Berlstedt/Neumark im Festzelt auf. Auch hier ist natürlich ein Mittagessen-Angebot geplant. Zudem lädt die Jugendfeuerwehr zu Spiel und Spaß auf dem benachbarten Sportplatz ein, wo auch eine Hüpfburg, ein Stand mit Zuckerwatte und Eis sowie ein Schminktisch für die Jüngsten bereitstehen.