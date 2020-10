Doris Elfert zieht sich aus Spitze der Weimarer Bürgerstiftung zurück

Sie hat lange mit sich gerungen, sich dann aber doch dazu entschlossen, ihr „Kind“ ein stückweit loszulassen: Doris Elfert, mit Petra Streit vor 16 Jahren die Initiatorin der Bürgerstiftung Weimar und deren erste Vorstandsvorsitzende, hat sich aus dem Amt sowie den operativen Aufgaben der für Weimar so segensreichen Organisation zurückgezogen. Im Guten, wohlgemerkt.

„Es ist gut, wenn man mal andere Leute ranlässt“, sagte Doris Elfert gegenüber unserer Zeitung. Schließlich geht sie als professionelle Beraterin für Fundraising einem intensiven Job nach, der sie fordert. Und auch die Aufgaben in der Bürgerstiftung würden immer mehr, sagte sie zu den Gründen für ihren Rückzug. Genau genommen erfolgt er sogar nach 17 Jahren. Denn bis die Bürgerstiftung am 23. Januar 2004 von seinerzeit 26 Stifterinnen und Stiftern aus der Taufe gehoben werden konnte, bedurfte es einer langen Vorbereitung, blickte Doris Elfert zurück. „Loslassen und dennoch an der Seite bleiben, um zu unterstützen, so die Idee“, die Doris Elfert für sich als passende Lösung gefunden hat.

Die Bürgerstiftung Weimar verfügt aktuell über 122 Stifterinnen und Stifter, ein Kapital von rund 236.500 Euro und viele langjährige Projekte, Einrichtungen und Fonds. Als erste begründet wurden vor 15 Jahren die Ehrenamts-Agentur sowie der Kinder- und Jugendfonds. Über letzteren konnten zahllose Projekte für junge Weimarer auf den Weg gebracht werden. Besonderheit dabei: Über „Kohle für coole Ideen“ schüttet der Fonds seit drei Jahren Geld für Wünsche von Kindern und Jugendliche aus, die sie dann selber verwirklichen können. Auf einem anderen Weg unterstützt die Stiftung bereits seit 16 Jahren junge Weimarer, indem sie den Ferienpass mitfinanziert.

Vor acht Jahren kamen „Weimars Gute Nachbarn“ hinzu, die vor allem ältere Menschen unterstützen, die sich einsam fühlen. Und seit vier Jahren existiert „ZusammenLernen“, ein Angebot für Flüchtlingsfamilien. „Sie stehen auf stabilen Füßen und konnten und können viel Engagement in der Stadt bewirken“, sagt Doris Elfert über alle Stiftungsvorhaben. Sie seien, so das Erfolgsrezept, dem Bedarf gefolgt, wobei die bisherige Vorstandsvorsitzende als Beispiele auch auf Ankommenspatenschaften, Mittagessen für sozial bedürftige Kinder oder Großelternpatenschaften verweist.

Doris Elfert, die persönlich zu einem noch früheren Zeitpunkt das Elternhaus verließ, als sie jetzt ihr „Kind“ loslässt, bleibt der Stiftung verbunden. Sie möchte sich zum Stifterforum im November zur Wahl in den Stiftungsrat stellen. Auch für den Vorstand sind personelle Vorbereitungen getroffen: Die langjährige Stellvertreterin Katrin Katzung hat angekündigt, sich im Vorstand als Vorsitzende zur Wahl stellen zu wollen. Kontinuität an ihrer Seite sind mit Roland Vandreike und Eleonore Bleicher verbunden. Neu zum Vorstand hinzugestoßen ist Angelika Saller.

„Wir haben viel erreicht in den vergangenen Jahren und können stolz auf unsere Bürgerstiftung in Weimar sein.“ So werde diese weiterhin „hinschauen und fördern, wo sie gebraucht wird“, betonte Doris Elfert, die im kleinen Kreis herzlich verabschiedet worden ist.