„Dornröschen“ im Galli-Theater Weimar

Weimar. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder können sich am Wochenende auf ein tolles Programm im Galli-Theater freuen.

Seine Gäste unterhält das Galli-Theater am Freitag, 25. Februar, und am Samstag, 26. Februar, jeweils ab 20 Uhr, mit der „Sieben-Typen-Show“. In dieser hält Professor Dr. Wichtig einen Vortrag über die Verschiedenartigkeit des Menschen im Allgemeinen und über sieben verschiedene menschliche Typen im Besonderen. Ebenfalls am Samstag können sich auch die kleinen Gäste auf ein tolles Programm freuen. Für sie steht um 16 Uhr „Dornröschen“ auf dem Spielplan in der Windischenstraße 2-4. In dem Märchen wird über den hundertjährigen Schlaf der schönen Prinzessin berichtet.