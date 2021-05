Guten Morgen, Weimar Drama am Komposthaufen

Susanne Seide über Fehler, die im Garten passieren

Vor etlichen Jahren hatte ich das Vergnügen, einen professionellen Staudengärtner in Weimar zu besuchen. Unser Familiengarten war da noch nicht existent – weil eine Baustelle. Aber der Rittersporn beim Profi gefiel mir so gut, dass ich einen kaufte und pflanzte. Allerdings war ihm nur ein kurzes Leben beschieden. Nicht, weil mein grüner Daumen in Nullkommanichts versagte. Mein Mann senste ihn beim nächsten Rasenmähen einfach um.

Seither gibt es bei uns gärtnerische Rundgänge, wenn ausgerechnet ich mich dort mal betätigt und wieder etwas gepflanzt habe: um das gewollte Schöne vom ungewollten Wildwuchs unterscheiden zu können. Bei solch einem Rundgang hörten wir ausgerechnet an meinem frisch gepflanzten Rittersporn ein lautes „Nein!“ von nebenan und zuckten total erschrocken zusammen. Später stellte sich heraus: Es war ein bekanntes Drama, das sich am Kompost abspielte. Die Nachbarin hatte Kürbissamen ausgesät, damit dort schöne Hokkaidos wachsen. Deren Göttergatte wusste es nicht und zerstörte ihr züchterisches Ansinnen.

Zum Glück konnte ich mit Samennachschub die Lücke, die das Eheglück belastete, schließen. Und ich bin mir sicher: Mein Rittersporn kann dieses Mal nur durch meine schlechte Pflege vom Überleben abgehalten werden.