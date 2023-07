Drei Autos knallen an Kreuzung in Weimar zusammen

Weimar. Bei einem Unfall in Weimar sind drei Autos zusammen geknallt. Es enstand ein erheblicher Sachschaden.

Drei Autos haben am Sonntagabend gegen 19 Uhr an der Kreuzung Mozart-/ Paul-Schneider-Straße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Frau mit ihrem Auto auf der Mozartstraße in Richtung Abraham-Lincoln-Straße. An der Kreuzung zur Paul-Schneider-Straße missachtete sie die Vorfahrfahrt eines anderen Fahrzeugs und fuhr diesem in die rechte Seite.

Aufgrund des Aufpralls kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An allen drei Autos entstand ein erheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei.

