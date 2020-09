Drei Autos kollidieren – Radfahrer bei Unfall verletzt – Führerschein bei Polizeikontrolle einkassiert

Die Polizei musste am Mittwoch wegen zwei Verkehrsunfällen ausrücken und einem Fahrer den Führerschein abnehmen (Symbolbild).

Am Mittwochnachmittag sind auf der Bundesstraße 7 am Abzweig Ulla drei Autos kollidiert. Nach Angaben der Polizei waren alle drei Fahrer hintereinander gefahren, als ein Rückstau sie zum Bremsen zwang. Einem der Fahrer sei dabei ungebremst mit seinem Vordermann kollidiert. Dieser war wiederum auf das vor ihm fahrende Auto geschoben worden.

Der Unfallverursacher verletzte sich an Hand und Unterarm. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Auf einem Radweg im Weimar-Werk fuhr am Mittwochnachmittag ein Radfahrer in Richtung Feuerwache, als plötzlich ein Autofahrer rückwärts von seinem Parkplatz ausparken wollte. Aufgrund anderer geparkter Fahrzeuge an der Einmündung Hänselweg konnte er den hinter ihm verlaufenden Rad- und Fußweg nicht einsehen.

Der Radfahrer, der das Ausparken des Pkw noch rechtzeitig bemerkte, konnte noch eine Vollbremsung machen. Hierbei stürzte er jedoch und zog sich leichte Verletzung an Knie und Ellbogen zu. Er wurde zur medizinischen Behandlung ins Weimarer Klinikum eingeliefert.

Bei Routinekontrolle: Fahrer verliert Führerschein

Am Mittwochabend führte die Polizei in der Arnstädter Straße in Kranichfeld eine routinemäßige Verkehrskontrolle durch. Dabei ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei einem Autofahrer einen Wert von 1,2 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in der Zentralklinik Bad Berka, stellten seinen Führerschein sicher und erstatteten Anzeige gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

