Für die Ortsteilbürgermeisterwahl in Oberweimar/Ehringsdorf beginnt ab Freitag die Wahlscheinausgabe. Die wahlberechtigten finden darauf die Namen von Andreas Ender, Ines Bolle und Günter Zimmermann als Bewerber vor. Gerhard Pilz, der vor der Verschiebung der Wahl im Frühjahr noch kandidierte, tritt nicht an.

Das Briefwahllokal für die am 8. November 2020 angesetzte Wahl ist dann bis Donnerstag, 5. November, geöffnet. In der Cafeteria der Stadtverwaltung, im Haus II neben dem Wartebereich des Bürgerbüros, erfolgt die Wahlscheinausgabe montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 12.30 Uhr bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr sowie am Freitag des Wahlwochenendes von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr.

Aufgrund der Pandemie hat der Wahlleiter darum gebeten, von der Briefwahl rege Gebrauch zu machen.