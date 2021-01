Drei Bewerber um Troistedter Bürgermeisteramt

Am 19. Januar befindet der örtliche Wahlausschuss darüber, ob die Bewerber für das Troistedter Bürgermeisteramt die formalen Kriterien erfüllen.

Troistedt Der Wahlausschuss entscheidet am 19. Januar über die Zulassung der drei Kandidaten

Troistedt. Corona hat am Wahltermin noch nicht gewackelt. Die Grammetal-Ortschaft Troistedt wählt nach aktuellem Stand am 21.Februar erstmals als Teil der Landgemeinde ihren ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeister neu. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist haben drei Kandidaten offiziell ihre Ambitionen auf das Amt angemeldet. Am Dienstag, 19. Januar, befindet nun der örtliche Wahlausschuss darüber, ob die Bewerber auch die formalen Kriterien erfüllen, um rein rechtlich als wählbar zu gelten. Der Ausschuss tagt um 19.30 Uhr im Schulungsraum der Troistedter Feuerwehr.