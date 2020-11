Sechs Neuinfektionen in Weimar und zehn im Weimarer Land haben die Gesundheitsämter aus Stadt und Kreis übers Wochenende gemeldet. Allerdings sind Wochenendzahlen wegen eingeschränkter Meldungen mit Vorsicht zu genießen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In Weimar wurden fünf Infektionen am Sonnabend und eine am Sonntag durch Laboruntersuchungen bestätigt. Im Weimarer Land waren es am Sonnabend sieben und am Sonntag drei. Weil in der Stadt gleichzeitig 23 Personen als genesen eingestuft wurden, sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 72 (Freitag 89). Im Landkreis sind laut Sonntagsmeldung 160 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert.

Ansteckungen in Familie und am Arbeitsplatz

Die Neuinfektionen in Weimar konnten auf Ansteckungen innerhalb der Familie sowie am Arbeitsplatz zurückgeführt werden. Außerdem wurden insgesamt drei Bewohner eines Pflegeheimes positiv getestet. Im Klinikum werden nur noch vier Corona-Patienten behandelt, im Weimarer Land sind es sieben.

Angaben zur Zahl der Personen in Quarantäne gab es übers Wochenende nur aus Weimar. Dort ist ihre Zahl seit Freitag um 150 auf 326 gesunken.