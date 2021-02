Drei hochwertige Autos gestohlen: Polizei veröffentlicht Blitzerfoto

In der Nacht von Sonntag, 11.Oktober 2020, auf Montag, 12.Oktober 2020, entwendeten unbekannte Personen zwei hochwertige Fahrzeuge in Weimar.

Im Ratstannenweg und in der Hermann-Löns-Straße wurden ein Audi Q5 beziehungsweise ein BMW X3 gestohlen, welche laut Polizei jeweils vor dem Haus der Eigentümer geparkt waren.

Ein weiterer BMW wurde nur wenige Tage später, in der Nacht vom 15. auf den 16.10.2020, in der Helmholtzstraße in Weimar entwendet. Die Polizei vermutet, dass auch hier die selben Täter am Werk waren. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 194.000 Euro.

Einer der Täter wurde am 12.10.2020 im gestohlenen Audi geblitzt. Inzwischen liegt der Polizei ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung des Fotos vor. Hier können Sie zwei Bilder des mutmaßlichen Autodiebes betrachten.

Hinweise erbittet Kripo in Weimar unter Telefon 03643- 8820 oder per Mail an: KPS.Weimar@polizei.thueringen.de.

Kommentar: Hohe Hürden für Fotofahndung