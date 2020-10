Drei Neue im Weimarer Ausländerbeirat

Ayman Qasarwa, der Vorsitzende des Ausländerbeirats von Weimar, bekam in der Neuwahl die meisten Stimmen.

Ayman Halid Said Qasarwa genießt weiterhin das Vertrauen der in der Kulturstadt lebenden Migranten: Der amtierende Vorsitzende des Ausländerbeirates der Stadt bekam in der Neuwahl des Gremiums mit 538 die weitaus meisten Stimmen. Insgesamt hatten sich 14 Bewerber für die sieben ehrenamtlichen Sitze im Beirat beworben, den die Stadt im Jahr 2000 installierte und der jeweils für fünf Jahre gewählt wird.

Die Wahlbeteiligung lag mit 13,33 Prozent nicht ganz unerwartet noch ein Stück unter der von 2015 (14,8 Prozent). Allerdings waren damals „nur“ 3293 Frauen und Männer stimmberechtigt, diesmal durften 5025 mitwählen. 670 machten davon Gebrauch, das sind fast 200 mehr als vor fünf Jahren (482). Die Wahl erfolgte per Brief, jeder durfte maximal drei Kandidaten ankreuzen.

Die öffentliche Auszählung ging im Saal des Interims-Rathauses am Herderplatz über die Bühne. 78 der eingegangenen Wahlbriefe erwiesen sich als ungültig, somit blieben 592 verwertbare Stimmzettel. Qasarwa, geboren 1971 in Jenin (Palästina) und inzwischen deutscher Staatsbürger, landete deutlich vor seinem bisherigen Stellvertreter Akop Torosjan, einem staatenlosen Mann armenischer Herkunft (213 Stimmen). Gewählt wurden außerdem Harun Numan Koyuncu (145), Jordan Robert White (144), Margarita Cristina Garcia (123), Kai Yin (104) und Elena Kirilenko (103). Koyuncu, White und Garcia sind neu im Beirat.

Jetzt suchen die Verantwortlichen einen Termin für die konstituierende Sitzung – erst diese entscheidet über die Verteilung der Funktionen. Falls eines der gewählten Mitglieder das Votum nicht annimmt oder im Lauf der Amtszeit den Beirat verlässt, rückt jeweils der nächstplatzierte Kandidat an. Erster auf dieser Liste ist Kadir Han, der mit 101 Stimmen nur ganz knapp den direkten Einzug verpasste.