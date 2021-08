Drei Personen wurden in Weimar und im Weimarer Land positiv auf das Corona-Virus getestet.

Drei Neuinfektionen in Stadt und Kreis Weimar

Weimar. Sowohl in Weimar als auch im Weimarer Land steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus leicht an.

Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus registrierte das Weimarer Gesundheitsamt am Mittwoch, 4. August. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt auf fünf. Keiner von ihnen muss stationär behandelt werden. In Quarantäne sind aktuell 46 Personen, darunter 38 Reiserückkehrende. Aus dem Weimarer Land wurden zwei Neuinfektionen gemeldet. Damit kletterte der Inzidenzwert im Landkreis auf 2,4 (Vortag: 1,2). Für Weimar wird die Sieben-Tage-Inzidenz unverändert mit 4,6 angegeben.