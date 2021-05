Drei „Oscars“ für Visuelle Gestaltung für Uni Weimar

Weimar. Studierende und eine Mitarbeiterin dürfen sich über Erfolge beim renommierten ADC Junior Wettbewerb freuen.

Einen dreifachen Erfolg konnten Studierende und eine Mitarbeiterin des Studiengangs Visuelle Kommunikation der Bauhaus-Universität beim diesjährigen ADC Junior Wettbewerb verzeichnen: Mit Gold ausgezeichnet wurden Hanna Hofmann und Anna Lina Weiss für ihr integriertes Konzept „Censorfont“ sowie Masihne Rasuli mit Silber für ihr Plakat „Home“. Lena Dille erhält eine Anerkennung für ihre 3D-Plakatserie „Trophäen der Skrupellosigkeit“. Der ADC-Contest ist einer der renommiertesten Wettbewerbe für visuelle Gestaltung und gilt als der wichtigste Kreativwettbewerb in Deutschland.

Reporter ohne Grenzen und deren weltweiter Einsatz für die Pressefreiheit thematisiert die Schrift „Censorfont“ von Hanna Hofmann und Anna Lina Weiß: Dieses spezielle Typeface wurde so programmiert, dass seine Lettern im Laufe der Benutzung immer unleserlicher werden und sich die Schrift somit selbst zensiert. Seine Wirkung entfaltet dieses typografische Konzept am Internationalen Tag der Pressefreiheit, an dem große Zeitungen Pop-Up-Fenster mit der Aufforderung zur Meinungsbildung schalten. Tippen Nutzer jedoch ihre Nachrichten ein, erfahren sie am eigenen Leib die einschneidende Wirkung der Zensur – die „Censorfont“ sorgt dafür, dass der Text unleserlich wird, je mehr man schreibt. Unterstützt durch bewegte und klassische Plakate im öffentlichen Raum entsteht somit eine starke Gesamt-Kampagne.

Masihne Rasuli (Künstlerische Mitarbeiterin Professur Bild-Text-Konzeption) thematisiert mit „Home“ die zentrale Verhaltensregel im ersten Lockdown: „Stay home“. Die Ambivalenz, sich zu Hause gefangen zu fühlen oder auf begrenzter Fläche ganz neue Lebensmöglichkeiten zu finden, drückt ihr Plakat aus: Das Wort „Home“ versucht, aus dem Rahmen des Plakates auszubrechen und vergrößert dabei optisch den vorhandenen Platz.

„Die Trophäen der Skrupellosigkeit“ von Lena Dille prangert mit aus Papier modellierten Köpfen bedrohter Tierarten und Informationen die weltweite Trophäenjagd an.