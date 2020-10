Drei Schulen wieder im grünen Bereich

Beim ersten Corona-Lockdown Mitte März waren sie in Weimar noch vor allen anderen in Thüringen geschlossen: die Schulen und Kindergärten. Weimar indes war auch für den gesamten Freistaat Vorreiter bei der Wiedereröffnung der Kindergärten, die nach Pfingsten mit einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder zurückgekehrt sind. Seinerzeit allerdings lagen die Infektionszahlen in der Region deutlich unter den aktuellen.

Wie also kann er in der Stadt und im Weimarer Land klappen: Der Start in den Schulen und Kindergärten nach den Herbstferien?

Thüringer Bildungsministerium bietet wöchentlich freiwillige Tests an

Weimar hat trotz der aktuellen Zahlen entschieden, dass in Schulen und Kindergarten alles in der grünen Phase weiter laufen wird. Dazu hätten sich Gesundheitsamt und Pandemie-Stab in „Abwägung der Gesamtlage und der Verhältnismäßigkeit“ sowie in Abstimmung mit dem Bildungsministerium entschieden. Der Kreis indes verwies auf Anfrage allein auf das Ministerium und wollte sich dazu nicht konkret äußern. Generell gilt in allen Einrichtungen, dass Eltern und andere Dritte sie nicht betreten sollten.

In den Schulen müssen die Kinder dort, wo ein Abstand von 1,5 Metern nicht möglich ist, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, etwa in den Gängen. Weil der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt (89,11) und im Kreis (57,3) nach wie vor über der Marke von 50 liegt, können sich alle Lehrkräfte und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, vom Präsenzunterricht in den Schulen befreien lassen.

Zudem bietet das Thüringer Bildungsministerium ab Montag bis Ende November für die Schulen wöchentlich freiwillige Corona-Tests für das pädagogische Personal an.

Welche Einschränkungen in den Einrichtungen ausgesprochen werden, hängt aber natürlich auch vom ganz konkreten Infektionsgeschehen in den Häusern und bei den direkten Kontaktpersonen ab. Über die Ferien, so die gleichlautende Antwort der Schulverwaltungsämter von Stadt und Kreis, seien in den Schulen keine neuen Infektionen bekannt geworden.

Bei Phase gelb keine einheitlichen Maßnahmen vorgesehen

Wegen Infektionen hat das Ministerium allerdings für acht Schulen und Kindergärten in der Region die Phase gelb ausgesprochen. Das gilt beispielsweise bis voraussichtlich 5. November für den Kindergarten St. Martin im Blankenhainer Ortsteil Keßlar, wo nach einer bestätigten Infektion mehrere Menschen in Quarantäne mussten. Im Weimarer Kindergarten Hufeland könnte die Phase gelb nach einer Infektion und notwendigen Quarantäne-Fällen am 3. November auslaufen. In der Weimarer Diesterwegschule für blinde und sehschwache Kinder gelten wegen Corona-Fällen ebenso erhöhte Infektionsschutzmaßnahmen wie in den Landkreis-Kindergärten in Eckolstädt (voraussichtlich bis 30. Oktober) und Pfiffelbach (2. November). Für den ebenso betroffenen Kindergarten in Niedertrebra und die Grundschule in Wormstedt rechnet das Ministerium damit, dass die über mehrere Betroffene verhängte Quarantäne am 30. Oktober aufgehoben kann. Nicht bestätigt wurde dies bis Donnerstag für den Kindergarten Mozartweg in Apolda, wo die häusliche Isolation für mehrere Personen eigentlich bis zum Dienstag dieser Woche befristet war.

Das Ministerium sieht bei Phase gelb keine einheitlichen Maßnahmen vor, gibt aber Empfehlungen. So könnten beispielsweise Hygienemaßnahmen verschärft, feste Gruppen mit fest zugeordnetem pädagogischen Personal gebildet und das Abstandsgebot überall vorgeschrieben werden.

Das galt bis vor kurzem auch in drei Schulen, die sich in der gelben Phase befanden. Im grünen Bereich ist voraussichtlich ab Montag wieder das Goethegymnasium Weimar. Das Ministerium rechnet damit, dass die Schule nach einer Infektion im Umfeld, durch die es zahlreiche Quarantäne-Fälle gab, zum Schulstart in den Regelbetrieb zurückkehren kann. In den Ferien galt das bereits wieder für die Gustav-Steinacker-Grundschule Buttelstedt sowie den Schulteil Schwerstedt des Berufsschulverbundes Weimarer Land/Sömmerda.