Drei tolle Tage auf der Kranichfelder Niederburg

Kranichfeld. Erstes Mittelalter-Spektakel des Jahres im Weimarer Land: „Sündenfrei“ bringt Händler, Gaukler, Ritter und den Drachen „Fangdorn“ nach Kranichfeld.

Der Drache „Fangdorn“ kehrt zurück auf die Niederburg: Der dort inzwischen als Pächter ansässige Veranstalter „Sündenfrei“ eröffnet am Osterwochenende in Kranichfeld die Reihe der diesjährigen Mittelalter-Spektakel im Weimarer Land. Von Samstag, 8., bis Montag, 10. April, herrscht jeweils von 11 bis 19 Uhr Trubel auf dem Burggelände. Erwartet werden unter anderem die Bands „Cradem Aventure“ und „Wohlgemut“, die Spielleute Tancredo & Lothar, Gaukler Feuer-Reiner und die Theatertruppe „Zeter und Mordio“. Mit packenden Kampfszenen mischen sich die „Ritter vom schwarzen Löwen“ in das Geschehen ein. Rund 50 Handwerker- und Gastronomiestände, Krämerbuden und Ritterzelte komplettieren das Angebot für den Familienausflug. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro (in „historischen Gewandungen 9,50), Kinder sind mit 5 Euro dabei – allerdings müssen Familien nur für ein Kind zahlen, auch Knirpse im Vorschulalter dürfen gratis hinein.

Drei Mal pro Tag kommt „Fangdorn“ auf der Freilichtbühne zum Einsatz: Das von Guido Peters konstruierte Ungetüm, zwölf Meter lang und vier Meter hoch, hat viele bewegliche Teile, schnaubt mit Kohlendioxid aus seinen Nüstern und spuckt Feuer mit Hilfe von Propangas. Er lässt sich streicheln, füttern und tritt in den Shows als Verteidiger geheimer Mythen auf.