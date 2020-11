Drei Verletzte nach Angriff auf Mitarbeiter einer Schlachterei in Blankenhain

In Blankenhain gab es drei Verletzte nach einem Angriff mit Pfefferspray. (Symbolbild)

Blankenhain. In Blankenhain hat ein Unbekannter Pfefferspray in die Räumlichkeiten einer Schlachterei gesprüht. Drei Mitarbeiter wurden verletzt.

Gegen 10:45 Uhr kam es am Montag in Blankenhain im Weimarer Land zu einem Angriff mit Pfefferspray. Wie die Polizei am Dienstag informierte, ging ein bisher unbekannter Mann nach einem kurzen Wortgefecht auf einen Mitarbeiter einer Schlachterei los.

Der Mitarbeiter versuchte sich in die Räumlichkeiten des Betriebes zu retten, aber noch bevor er die Tür schließen konnte, war der Unbekannte da und sprühte Pfefferspray in die Räume. Dadurch wurden drei Mitarbeiter des Unternehmens leicht verletzt.

Der Angreifer habe dann mit seiner weiblichen Begleitung die Flucht in Richtung Stadtzentrum ergriffen. Der Angreifer soll etwa 20-25 Jahre alt und 1,70-1,80 m groß sein. Bekleidet war er mit einer Wollmütze und einer blauen Jacke. Zu der Frau konnte lediglich gesagt werden, dass sie markante rote schulterlange Haare hat.

Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder die Tat an sich beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.