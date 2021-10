Drei Verletzte nach mehreren Unfällen in Weimar

Weimar / Apolda. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und Apolda.

Mit 3,6 Promille nach Faustschlag verletzt

Am 6. Oktober gegen 18.15 Uhr kam es in Apolda, Bernhard-Prager-Gasse, vor einem Supermarkt zu einer Körperverletzung, bei der ein 43jähriger Apoldaer leicht an der Unterlippe verletzt wurde. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von sage und schreibe 3,63 Promille. Er selbst wollte oder konnte sich zur Tat nicht nennenswert äußern. Daher werden nun Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können, bitte unter der Telefonnummer 03644-541-0. Der Verletzte wurde ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

Bus muss notbremsen: Fahrgast verletzt

Am 6. Oktober gegen 9 Uhr fuhr ein 77-jähriger mit seinem BMW auf der Schwanseestraße in Weimar in Richtung Coudraystraße. An der Einmündung zur Bad Hersfelder Straße missachtete er die Vorfahrt eines auf der abbiegenden Hauptstraße fahrenden Linienbusses und es kam zur Kollision. Aufgrund der Notbremsung des Busfahrers erlitt eine Businsassin leichte Prellungen an Hand und Knie. Sie verzichtete auf ein ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Frau bemerkt Auto nicht und wird angefahren

Gegen 17.50 Uhr fuhr am Mittwoch in Weimar ein Pkw-Fahrer auf der Washingtonstraße vom August-Fröhlich-Platz kommend in Richtung Erfurter Straße. Hier bemerkte er eine Fußgängerin, welche die Fahrbahn überqueren wollte. Trotz Hupe und starkem Abbremsen bemerkte ihn die Frau nicht. Sie betrat die Straße und wurde vom Außenspiegel berührt. In der Folge stürzte sie und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Zeugen bestätigten die angemessene Fahrweise des Pkw-Fahrers, auch die Hupsignale nahmen sie wahr. Die Fußgängerin erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde im Klinikum aufgenommen.

Radfahrer ignoriert alles und fährt in Auto

Ein Radfahrer fuhr am 7. Oktober gegen 5.50 Uhr in Weimar auf der Ettersburger Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Aufgrund einer Baustelle war seine Fahrtrichtung deutlich sichtbar durch Verkehrszeichen gesperrt. Dies missachtete der Radfahrer und umfuhr die Absperrung. Ein Pkw-Fahrer im Gegenverkehr sah den Radler kommen und stoppte sein Fahrzeug. Trotzdem fuhr der Radfahrer weiter und kollidierte frontal mit dem Pkw, konnte sich aber glücklicherweise abfangen und wurde nicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro, der Schaden am Pkw beläuft sich auf 2.000 Euro.

