Drei Wahlurnen im Weimarer Land auf Reisen

Weimar/Weimarer Land. Ein Weimarer Brauchte 30 Minuten für Kreuzchen. Am Horn tolle Aussicht und Musik zur Wahl

In drei Stimmbezirken im WK 191 lagen weniger als 50 Stimmzettel in der Urne. Sie mussten mit den Stimmen aus einem Nachbarbezirk ausgezählt werden, um das Wahlgeheimnis zu wahren. So reiste die Wahlurne aus Nirmsdorf nach Willerstedt, die aus Weiden gen Buttelstedt und jene aus Main nach Ottstedt.

Auch sonst gab es nicht Alltägliches. In Weimar wägte ein Mann in der Pesta-Grundschule sehr gründlich ab: Er benötigte für die Kreuze in der Wahlkabine 30 Minuten.

Als kleines Erlebnis empfanden etliche Wähler den Urnengang im Hochschulzentrum am Horn, weil sie es bisher noch nie von innen gesehen hatten. Zur Wahl in der dritten Etage waren ein toller Blick aus dem gläsernen Fahrstuhl sowie Musik aus dem benachbarten Orchesterprobenraum inklusive.

Auch im Tiefurter Wahllokal, dem Kaminzimmer in der Mühle, standen für die Geburtstagskinder Blumentöpfchen von der Stadt bereit. Weil die Wahlhelfer wussten, dass eine Jubilarin bereits per Brief ihre Stimme abgegeben hatte, bedachten sie auch eine Erstwählerin mit einer blühenden Pflanze.

Im Wahllokal in der Loge Eberstedt wurden die Wahlhelferinnen Heike Eichler, Marita Frisch, Sylvia Drößiger und Claudia Kranich mit Eisbechern versorgt. Den Service übernahm Dietmar Drößiger.

Weil seine Frau, die in Zottelstedt Wahlhelferin war, ihre Lesebrille vergessen hatte, sprang Ingo Knobbe ins Auto, um zu ihr zu düsen. Schmunzelnd meinte er, dass sie nun bei der Auszählung alles gut erkennen kann. Auf dem Dachboden der Wehr wurde in Schöten gewählt. Dort hatten am Mittag Yves Schreiber und Torsten Kunze Dienst. Über Mittag flaute es ab, weshalb sie Zeit zum Sonnetanken hatten. Zum Kaffeekränzchen an der Wasserburg Niederroßla hatten sich am Sonntagnachmittag etliche Rentner getroffen. Sie hatten bereits vormittags gewählt. Tenor: Was wir erledigt haben, das haben wir weg!

