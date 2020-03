Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei weitere Urnengänge vorerst abgesagt

Landkreis. Drei weitere für das Frühjahr geplante Urnengänge im Weimarer Land sind abgesagt. Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) unterschrieb am Freitag eine entsprechende Verfügung, die mit Veröffentlichung Anfang nächster Woche offiziell in Kraft tritt. Es handelt sich um den Bürgerentscheid zum Thema Erweiterung des Schweinebetriebes in Neumark (26. April), die Ortsteilbürgermeisterwahl in Zottelstedt (7. Juni) sowie die Wahl von Gemeinderat und hauptamtlichem Bürgermeister in der neu gebildeten Landgemeinde Grammetal (14. Juni). Bereits in der vorigen Woche hatte das Landratsamt die für 26. April geplanten Wahlen in Großschwabhausen (Bürgermeister) sowie Söllnitz/Loßnitz/Obersynderstedt (Ortsteilbürgermeister) abgesagt.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Für den Bürgerentscheid in Neumark habe man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, so Jens Roth, Leiter der Kommunalaufsicht im Landkreis. Dort sei keine Wahlausschuss-Sitzung notwendig, die unter das geltende Versammlungsverbot falle. Allerdings sei es weder möglich, die Bürger Einsicht in Unterlagen nehmen zu lassen (die Verwaltung ist geschlossen), noch könnten die geplanten Informationsveranstaltungen für die Wähler stattfinden. Die Bürgerinitiative Neumark will mit dem Entscheid einen Stadtratsbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans als Grundlage für eine Kapazitätserweiterung des Schweinebetriebes Van Asten aufheben. Bis zum Urnengang untersagt das Landratsamt weitere Schritte für den B-Plan. Bei den Wahlen in Zottelstedt und im Grammetal geht es vor allem um etwaige Aufstellungsversammlungen von Kandidaten sowie das Sammeln von Unterstützer-Unterschriften. In Zottelstedt ist der letzte Termin für Kandidaten-Bewerbungen der 24. April, im Grammetal der 1. Mai. „Durch die bis 19. April geltenden Verfügungen ist die verbleibende Zeit zu kurz“, so Roth. Frühestens danach könne man auch über neue Termine für die Urnengänge nachdenken. mg